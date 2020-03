Anouar T. heeft in een afgeluisterd gesprek gezegd te worden gezocht voor de moord op advocaat Derk Wiersum, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. T. werd al in de gaten gehouden in een politieonderzoek naar gestolen auto's.

De officier van justitie zei woensdag dat dit gesprek plaatsvond vlak na de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin de moord op Wiersum werd besproken. Anouar T. is daarna aangehouden.

Wiersum werd op 18 september vorig jaar doodgeschoten voor zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De advocaat stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces, en het OM vermoedt dat daarin het motief voor de liquidatie ligt.

In dat Marengo-proces is Anouars neef Ridouan T. een van de hoofdverdachten. Op 10 december 2019 heeft het Team Criminele Inlichtingen informatie ontvangen dat Ridouan T. de opdracht voor de moord op Wiersum zou hebben gegeven. Hij wordt hier nog niet officieel van verdacht.

Voor de moord op Wiersum zijn in totaal drie verdachten aangehouden. Giërmo B. stond in januari voor het eerste terecht tijdens een inleidende zitting. Tegen hem werd een scala aan bewijs gepresenteerd. B. ontkent zelf.

Op 30 januari werd een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de advocaat.