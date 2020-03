Anouar T. heeft in een afgeluisterd gesprek gezegd te worden gezocht voor de moord op advocaat Derk Wiersum, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. T. werd al in de gaten gehouden in een lopend politieonderzoek naar gestolen auto's.

De officier van justitie zei woensdag dat dit gesprek plaatsvond op 15 november vorig jaar, vlak na de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin de moord op Wiersum werd besproken. T. is daarna aangehouden.

In de uitzending werden twee voertuigen besproken die gebruikt zouden zijn bij de moord op Wiersum. Deze auto's zijn volgens het OM te koppelen aan Anouar T. De man zou tot een criminele organisatie hebben behoord die auto's liet stelen. De wagens werden daarna geprepareerd voor criminele activiteiten.

In kader van dat onderzoek was het huis van T. volgehangen met afluisterapparatuur. In het eerder genoemde gesprek zei hij na zijn opmerking over Wiersum "een tijdje uit de lucht" te gaan.

Wiersum stond kroongetuige in Marengo-proces bij

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De advocaat stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces. Het OM vermoedt dat het motief voor de liquidatie daarmee te maken heeft.

In dat Marengo-proces is Anouar T.'s neef Ridouan T. een van de hoofdverdachten. Op 10 december 2019 ontving het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie waaruit zou blijken dat Ridouan T. de opdracht voor de moord op Wiersum heeft gegeven. Hij wordt hier vooralsnog niet officieel van verdacht.

De advocaten van Anouar T. zeiden woensdag dat uit het dossier niet blijkt dat hij enige kennis had van de voorgenomen aanslag op Wiersum.

Dat hij had gezegd te worden gezocht voor de moord op Wiersum, zou hij als smoes hebben gebruikt om van zijn gesprekspartner af te komen. "Mijn cliënt is ook niet vertrokken", aldus een van zijn advocaten Daniëlle Troost.

De rechtbank moet nog beslissen of Anouar T. vast blijft zitten.

In totaal drie verdachten aangehouden

Voor de moord op Wiersum zijn in totaal drie verdachten aangehouden. Giërmo B. stond in januari voor het eerste terecht tijdens een inleidende zitting. Tegen hem werd een scala aan bewijs gepresenteerd. B. ontkent er iets mee te maken te hebben.

Op 30 januari werd een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de advocaat. Woensdag werd duidelijk dat niet alleen DNA van B., maar ook DNA van deze verdachte is aangetroffen in de witte Opel Combo die door de schutter gebruikt is.