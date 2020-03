De afgelopen weken zijn meerdere wandelaars in natuurgebied de Slufter op Texel tot hun middel weggezakt in drijfzand. Staatsbosbeheer heeft daarom borden geplaatst om voorbijgangers te waarschuwen voor het gevaar.

"Als je op tijd bent, kan je nog prima weglopen", vertelt Anna Sprenkeling, boswachter bij Staatsbosbeheer, in gesprek met NU.nl. "Maar als je langer wacht, dan word je in de modder vastgezogen."

De wandelaars die de afgelopen weken tot hun middel in het drijfzand wegzakten, konden er zelf niet uitkomen. Daarom moesten de politie en reddingswerkers van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij eraan te pas komen.

Wanneer je vast komt te zitten in drijfzand, is het volgens Sprenkeling vooral zaak om rustig te blijven. "Er zijn strategieën bekend om niet verder weg te zakken. Zo is het belangrijk om je gewicht zoveel mogelijk te verdelen door naar achteren te leunen."

Hulp zoeken is volgens Sprenkeling echter het belangrijkst. "Je gaat er in je eentje niet zo snel uitkomen."