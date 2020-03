Het is woensdag afwisselend zonnig en bewolkt met kans op regen. De wind is matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Het wordt ongeveer 8 tot 9 graden.

Woensdag zijn er perioden met zon, maar in de middag kan het vooral landinwaarts af en toe regenen. In de loop van de middag kan er vooral in het noordoosten nog een enkele bui vallen. In de rest van het land is het dan overwegend droog.

Ook is het soms bewolkt. In de avond neemt deze bewolking toe. Vanuit het zuidwesten gaat het dan ook regenen. Er staat een overwegend matige westen- tot zuidwestenwind. In de loop van de middag en de avond is de wind zwak.

Het wordt maximaal ongeveer 8 of 9 graden.

Ook later in de week blijft het wisselvallig. Donderdag en aan het begin van volgende week regent het regelmatig. Het wordt donderdag gemiddeld ongeveer 8 graden. Vanaf zaterdag neemt de temperatuur iets toe, vooral in de nacht.