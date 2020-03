Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vier jaar cel tegen Yassine A. geëist voor het bezit van een raketwerper en cocaïne. Er is geen bewijs gevonden dat het wapen was bedoeld voor een mogelijke liquidatie van John van den Heuvel, zoals de politie in een tip hoorde.

Daarnaast moet A. volgens het OM ook de drie jaar aan resterende straf voor een mislukte gewapende overval uitzitten.

De Amsterdamse crimineel werd op 4 december aangehouden nadat er informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) was binnengekomen. Daaruit zou blijken dat een groep mannen bezig zou zijn met het voorbereiden van de liquidatie van Van den Heuvel. De verslaggever van De Telegraaf wordt al langere tijd zwaar beveiligd.

In de tip werden een telefoonnummer dat tot A. te herleiden is en een garagebedrijf in Lijnden (Haarlemmermeer) genoemd. Daar werden kogels en 266 gram cocaïne aangetroffen.

Tijdens de doorzoeking van de kelderbox bij de woning van A.'s vriendin werd een een geladen raketwerper gevonden. Het antitankwapen wordt normaal gesproken gebruikt om gepantserde voertuigen te doorboren.

Informatie mag niet dienen als bewijs

De tips die het TCI krijgt, worden anoniem doorgegeven. Deze tips mogen daarom niet als bewijs worden gebruikt. Omdat er verder geen aanwijzingen zijn voor een plan om Van den Heuvel te doden, wordt dit niet ten laste gelegd.

"Maar het bezit van dit wapen doet het ergste vermoeden", zei de officier dinsdag tijdens de zitting.

A.'s advocaat Menno van Gaalen vroeg om volledige vrijspraak. Hij merkte op dat het getipte telefoonnummer en het adres van het garagebedrijf makkelijk op internet te vinden zijn.

Dat er DNA van zijn cliënt op de tas van de raketwerper en de zakjes met cocaïne zat, is volgens de advocaat het gevolg van eerder gebruik van de tas en de zakjes. A. zou die hebben gebruikt voor het bewaren van gereedschap.

A. werd eerder veroordeeld voor mislukte bankoverval

A. werd in 2013 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor zijn aandeel in een mislukte overval op een Rabobank-vestiging in Driebergen in mei 2011.

Samen met Karim El M. probeerde A. de bank te beroven van geldzakken die vlak daarvoor met een geldwagen van Brinks waren afgeleverd. De overval mislukte doordat de kluis een tijdslot had.

Tijdens het vluchten schoten de mannen op een politieagent in burger die ze klemreed. De agent wist net op tijd weg te duiken. De kogel belandde via het dak van de auto in de woning van een vrouw.

Beide mannen wisten te ontkomen, maar konden later worden aangehouden.