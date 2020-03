De nieuwe maximumsnelheid van 100 km/u geldt op sommige Nederlandse wegen al vanaf vrijdagochtend 13 maart. Zodra de borden zichtbaar zijn, moeten automobilisten zich aan de nieuwe snelheidslimiet houden. Veel nieuwe borden zullen al in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart worden onthuld.

Dat heeft Rijkswaterstaat dinsdag gemeld aan NU.nl. Zodra de nieuwe borden zichtbaar zijn, kunnen automobilisten dus ook worden bekeurd als zij zich niet aan de maximumsnelheid houden.

Sinds eind vorig week hebben honderden medewerkers van Rijkswaterstaat nieuwe borden en hectometerpaaltjes geplaatst. Hieroverheen zitten nu nog hoezen, die vanaf donderdagavond 12 maart worden verwijderd.

"Op maandagochtend 16 maart moet de operatie voltooid zijn", aldus de zegsvrouw. "Maar de nieuwe snelheden gaan in op het moment dat het bord zichtbaar is voor de automobilisten. In de praktijk betekent dit dus dat op sommige wegen de nieuwe snelheden al vanaf vrijdagochtend gelden."

Rijkswaterstaat ligt momenteel op schema

De woordvoerder kan niet zeggen om welke trajecten het gaat. "Het plaatsen van meer dan vierduizend nieuwe borden binnen vier dagen is een megaoperatie zoals we die nog niet eerder voorhanden hebben gehad", legt ze uit. "Toen een paar jaar geleden de 130 kilometer-trajecten werden ingevoerd, konden we de borden in een aantal fasen omwisselen."

Rijkswaterstaat kan ook niet zeggen hoeveel van de ruim vierduizend borden er inmiddels al zijn geplaatst. "Maar we liggen op schema", vat ze samen. "Als het zo doorgaat, zijn we maandagochtend klaar, zoals verwacht."

Alleen weer kan roet in eten gooien

Het weer kan mogelijk nog wel roet in het eten gooien. "Als het gaat vriezen of stormen, kunnen we tegen problemen aanlopen. Maar daar gaan we vooralsnog niet van uit."

De hele operatie kost 19 miljoen euro. De snelheidswijziging wordt doorgevoerd om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. Door de uitstoot in het verkeer te verlagen, krijgt de bouw meer ruimte om projecten te hervatten. De maximumsnelheid gaat overal terug naar 100 km/u, behalve tussen 19.00 en 06.00 uur.