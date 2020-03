Van alle straten in Amsterdam die naar personen zijn vernoemd, is slechts 13 procent vernoemd naar een vrouw. En 52 procent van de personen waarnaar een straat vernoemd is, komt niet uit Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek naar straatnamen in opdracht van de gemeente.

Voor de studie namen verschillende onderzoekers alle zesduizend straatnamen onder de loep. De vernoeming van straatnamen is een belangrijk onderwerp voor de gemeente. Vorig jaar werd een voorstel van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki door de gemeenteraad aangenomen om een betere afspiegeling van de stad in de straatnamen terug te laten komen.

Dat de benoeming van straten gevoelig ligt, werd twee jaar geleden al duidelijk. De straatnamencommissie wilde de straten in het in opbouw zijnde Centrumeiland bij IJburg aanvankelijk baseren op de Slag om de Zuiderzee van 1573. Zo zou een straat worden vernoemd naar Schipper Taems Fredericksz en Pieter Freecksz.

Stadsdeel Oost stond niet achter het plan omdat de namen niet uitspreekbaar zouden zijn. Zo kwam er een ander thema: verzetsstrijders tegen het Nederlandse koloniale bestuur in Suriname.

Maar volgens de gemeente kan er nog meer gedaan worden om de "verscheidenheid in de Amsterdamse bevolking en de geschiedenis beter tot uiting te laten komen in de openbare ruimte". Daarom werden eerst alle straatnamen uitgebreid bestudeerd.

Nu blijkt dat de straatnamen verre van een afspiegeling zijn van de huidige Amsterdamse samenleving. Zo verwijzen maar 24 straten van de 2400 straten die naar personen zijn vernoemd, naar mensen met een lhbti-achtergrond.

Marokkanen, Surinamers, Turken en Indonesiërs zijn ondervertegenwoordigd. En 17 procent van de straten zijn vernoemd naar christenen, 4 procent naar joden. Nog minder naar moslims (0,2 procent) en hindoes (0,1 procent).

De gemeente neemt het onderzoek serieus en gaat een plan van aanpak maken. Wel zegt het stadsbestuur dat geduld op zijn plaats is, omdat jaarlijks maar een beperkt aantal straten of andere objecten, zoals bruggen, een naam krijgen.