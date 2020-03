Het KNMI waarschuwt in de vroege uurtjes voor gladheid op de wegen in de provincies Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Holland. In die provincies lag de temperatuur vannacht om en nabij het vriespunt en geldt tot 9.00 uur code geel. Later op de dag is het na zonnige periodes vooral bewolkt. Het wordt maximaal 8 graden.

De ochtend start op veel plaatsen met zonnige periodes en een heldere lucht. Vanaf de middag komt de klad erin en verdwijnt de zon achter dichte stapelwolken.

In de loop van de middag ontstaan er buien. Plaatselijk kan er sprake zijn van een onweers- of hagelbui, maar in grote delen van het land gaat het alleen regenen.

Als de nacht valt drijven de laatste buien via het oosten het land uit. Het koelt in diverse regio's opnieuw flink af, met temperaturen van om en nabij het vriespunt. De woensdag ziet er vooralsnog grijs, maar droog uit.