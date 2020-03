Nederlanders nemen sinds het verbod op gratis plastic tassen vaker een eigen draagtas mee naar de winkel. Door de maatregel worden 80 procent minder plastic tassen verstrekt, schrijft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal plastic draagtassen per Nederlander lag in 2018 op gemiddeld 35 stuks. Dat is 80 procent minder dan in 2015, het laatste jaar waarin de tassen gratis mochten worden meegegeven.

Nederlanders nemen vooral eigen tassen mee bij het doen van boodschappen, met name bij een bezoek aan de supermarkt (94 procent) en winkels als de bakker en slager (91 procent). Ongeveer twee op de drie Nederlanders nemen ook een tas mee naar de markt.

Er worden minder vaak tassen meegenomen naar afhaalhorecazaken (38 procent) en mode- en elektronicawinkels (58 procent). Ook blijkt dat 85 procent van de ondervraagde consumenten het verkopers niet kwalijk neemt als ze geld vragen voor een plastic tas; 9 procent verwacht bij een aankoop een plastic tas te ontvangen.

Een deel van de consumenten zegt altijd of meestal een gratis plastic tas te krijgen bij afhaalhoreca (27 procent), maaltijdbezorging (17 procent) en op de markt (19 procent).

Vooral marktverkopers houden zich niet aan verbod

16 procent van de ondervraagde ondernemers zegt niet altijd geld te vragen voor plastic tassen. Het gaat hierbij voornamelijk om verkopers op de markt, maar ook om supermarkten.

"Hoe vaak er op grond van deze resultaten precies sprake is van een overtreding is niet uit de cijfers op te maken", meldt Van Veldhoven. Ze benadrukt dat er een uitzondering op het verbod geldt voor niet-verpakte versproducten. Bij de aankoop van deze producten mogen dunne plastic tassen worden meegegeven.

De minister meldt op basis van de onderzoeksresultaten dat de naleving van het verbod grotendeels op orde is en dat dit beeld wordt bevestigd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).