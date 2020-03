De ontheffing die is verleend aan enkele Formule 1-teams om tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort begin mei gebruik te mogen maken van een route door natuurreservaat Noordvoort, zal niet worden gebruikt.

Dat laat evenementenbureau The Spot weten aan NU.nl na berichtgeving van NH Nieuws.

Zowel Zandvoort als Noordwijk stemden eerder in met het gebuik van de 3 kilometer lange route door het natuurreservaat, waar onder meer zeehonden verblijven.

Dit was wel onder de voorwaarde dat het een "terugvaloptie" betreft voor als de drukte op de normale wegen te groot is voor de teamleden om binnen afzienbare tijd te kunnen reizen tussen de verblijfplaats en het duinencircuit in Zandvoort.

De route was alleen bedoeld als noodplan

Nancy Wesselsz van The Spot meldt dat de ontheffing eind oktober al was aangevraagd. "Inmiddels is er meer bekend over het volledige mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix" stelt ze.

"De ontheffing was uitsluitend bedoeld als noodplan in geval het bijvoorbeeld niet mogelijk is om te vliegen. Maar nu is besloten om er geen gebruik van te maken. Het alternatief zal via de weg zijn."

Onder de teams die de route zouden willen gebruiken, was onder meer het Red Bull Racing van Max Verstappen.

'Wij gaan geen schade aanrichten'

Teambaas Christian Horner liet afgelopen vrijdag nog aan NU.nl weten dat zijn organisatie er tijdens het GP-weekeinde voor gaat zorgen "dat iedereen veilig en op tijd op het circuit kan komen, zonder schade aan te richten of iets te verstoren".

De teambaas van Verstappen liet toen weten dat hij nog niet wist hoe zijn team tussen hotel en circuit zou gaan reizen.

Twee petities tegen het gebruik van de strandroute werden de afgelopen dagen al tienduizenden keren getekend.