De taxichauffeur die zondag werd opgepakt na de ontsnapping van twee mannen uit de tbs-kliniek in het Zuid-Hollandse Poortugaal, is niet langer een verdachte. De chauffeur is na verhoor in vrijheid gesteld, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Een 37-jarige man uit Delfzijl en een 52-jarige man uit Rotterdam ontsnapten zondagmiddag uit tbs-kliniek de Kijvelanden, nadat ze een medewerker van de kliniek bedreigden met een vuurwapen en een mes. De medewerker raakte hierbij lichtgewond.

De mannen kaapten eenmaal buiten een taxi die daar gereedstond. Op de Albrandswaardsedijk werd vanuit de wagen geschoten, mogelijk met knalpatronen. De taxi reed vervolgens door naar de A15 en werd ter hoogte van het Gelderse Kesteren gestopt door agenten.

De ontsnapte mannen vluchtten vervolgens naar een nabijgelegen bedrijventerrein. Daar ontstond een vuurgevecht met de politie, waarbij de 37-jarige man ernstig gewond raakte. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De 52-jarige Rotterdammer en taxichauffeur werden aangehouden. Alleen de ontsnapte man zit nog vast. Het OM meldt dat zijn rol bij de ontsnapping nog wordt onderzocht. De onderzoeken naar de gebeurtenissen van zondag zijn nog in volle gang.

"Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt grondig onderzocht", laat de kliniek op de website weten. "De eerste zorg van de kliniek gaat nu uit naar het welzijn van medewerkers en patiënten die dit voorval hebben moeten meemaken."