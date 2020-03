Het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur kost de overheid 19 miljoen euro, bevestigt Rijkswaterstaat maandag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. Eerder werd nog van een rekening van 7 miljoen euro uitgegaan. Dit komt volgens Rijkswaterstaat omdat er na de eerste schatting nog een extra opdracht bijkwam om meer borden te plaatsen, waardoor de kosten hoger op zijn gelopen.

Volgens Rijkswaterstaat was de prijs van 7 miljoen euro alleen bedoeld voor het aanpassen van alle vierduizend snelheidsborden langs de snelweg. "Daarna moeten hectometerpaaltjes met snelheidsaanduiding worden geplaatst, komen er softwareaanpassingen in verkeerscentrales en hebben diverse locaties extra verkeersborden nodig", liet Rijkswaterstaat aan de krant weten.

De 7 miljoen was volgens Rijkswaterstaat een eerste inschatting van de kosten. "Naarmate het dichterbij komt, ben je beter in staat alles uit te rekenen", zegt de woordvoerder tegen NU.nl. "Mensen vragen je bij zo'n nieuwe ontwikkeling wat het kost, dan wil je ook een benadering geven. Nu weten we wat het totale project gaat kosten."

Zo'n achthonderd medewerkers beginnen donderdagavond 12 maart aan het vervangen van borden in het hele land. Dat moet voor maandagochtend 16 maart (6.00 uur) afgerond zijn. Als dit niet lukt, dan moet de geplande snelheidsverlaging worden uitgesteld. Er wordt alleen 's avonds laat en in de nachten gewerkt.

Het weer kan Rijkswaterstaat parten spelen. Als het stormachtige weer van de laatste weken doorzet, dan moet er van donderdagavond 26 maart tot en met zondagavond 30 maart mogelijk een tweede poging aan te pas komen.

Hectometerpaaltjes worden afgeplakt

Rijkswaterstaat heeft overigens al een deel van de nieuwe borden geplaatst, maar daar zit tot maandag 16 maart nog een hoes overheen. De oude hectometerpaaltjes worden niet allemaal in één nacht vervangen. Daarom zal Rijkswaterstaat ze voorlopig afplakken om verwarring te voorkomen.

De snelheidswijziging wordt doorgevoerd om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. Door de uitstoot in het verkeer te verlagen, krijgt de bouw meer ruimte om projecten te hervatten. De politie heeft laten weten dat er direct na de wijziging geen extra snelheidscontroles gehouden worden.