Een politieagent in het Friese Drachten is zondagavond door een man met een mes aangevallen en neergestoken. De verdachte is vervolgens door de politie neergeschoten.

De politieagent kwam na een melding van huiselijk geweld ter plaatse bij een woning aan de Nachtegaalstraat, waarna hij door de man werd aangevallen.

De neergestoken politieagent en neergeschoten verdachte zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe ernstig hun verwondingen zijn.