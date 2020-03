Op het wapen dat verdachte Gökmen T. gebruikte tijdens de tramaanslag in Utrecht stonden teksten geschreven die verwijzen naar de islam, de sharia en Allah, melden bronnen aan RTL Nieuws.

Maandag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen T., die heeft bekend op 18 maart 2019 een aanslag te hebben gepleegd op een tram in Utrecht waarbij vier mensen om het leven kwamen. Daarbij gebruikte hij een wapen met demper, waarop geschreven was.

Eerder was wel al bekend dat er een tekst op het wapen was geschreven, maar het Openbaar Ministerie had de inhoud daarvan nog niet bekend gemaakt. Bronnen vertellen aan RTL Nieuws dat de volgende tekst op het wapen stond: "Wie Sharia volgt, gaat naar paradijs. Wie democratie volgt gaat naar hel. Jullie maken mensen dood die moslim zijn. En Allah laat mij jullie dood...".

Het OM heeft laten onderzoeken of T's handschrift overeenkomt met de teksten op het wapen en met het briefje met terroristisch motief dat na de aanslag werd gevonden. Volgens de bronnen van RTL is dat het geval.

Het OM legt T. viervoudige moord met een terroristisch oogmerk ten laste net als pogingen daartoe en bedreigingen met een terroristisch oogmerk. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vindt plaats op 2, 3, 5 en 6 maart.