Een agent in Tilburg werd zaterdagnacht rond 3.30 uur onverwachts aangevallen door een verdachte. Toen hij met zijn portofoon en noodknop spoedassistentie probeerde op te roepen, lukte dat meerdere malen niet, schrijft hij op Twitter.

Agent Koen Simmers en zijn collega zagen tijdens hun nachtdienst op de Noordhoekring in Tilburg een man een vrouw richting de bosjes trekken en mishandelen.

Toen Simmers de man achterna ging, kreeg hij volgens de politie een "geweldsexplosie" te verduren, met meerdere klappen richting zijn gezicht en lichaam.

Op dat moment probeerde Simmers met zijn portofoon spoedassistentie op te roepen, maar dit mislukte meerdere malen. Ook de noodknop werkte tot twee keer niet, zegt Simmers, die ook hoofdbestuurder is bij de Nederlandse politievakbond.

"Ik heb flink gevochten om mezelf te verdedigen," schrijft de agent op Twitter.

Uiteindelijk is het de agenten gelukt om spoedassistentie op te roepen. De verdachte is met "veel verzet, geweld en het gebruik van pepperspray" opgepakt, schrijft de politie op Facebook. Volgens de politie ging het waarschijnlijk om een conflict in de relationele sfeer. De man bleek onder de invloed van alcohol.

Veel kritiek op kersverse communicatiesysteem

Binnen de politie is veel kritiek op het pas uitgerolde communicatiesysteem C2000, dat sinds ruim een maand in gebruik is bij de hulpdiensten.

Simmers schrijft dat er nog steeds grote C2000-problemen zijn binnen de eenheid Zeeland West-Brabant en dat ze dag en nacht spelen.

"Het is een kwalijke zaak als het systeem niet werkte en wij zullen er een melding van maken," zegt een woordvoerder van de eenheid Zeeland West-Brabant in reactie. Ze laat weten dat de eenheid meerdere meldingen over het C2000-systeem heeft binnengekregen.

Zaak wordt opgepakt door nazorgteam

Het ministerie van Justitie, dat verantwoordelijk is voor het systeem, laat in een schriftelijke reactie het volgende weten: "Vanzelfsprekend is de veiligheid van politiemensen prioriteit voor de minister en korpsleiding. Elk incident wordt onderzocht door het nazorgteam, dat bestaat uit experts."

Eerder schreef de Centrale Ondernemingsraad (OR) een brandbrief naar de korpsleiding over C2000. Ook politievakbond ACP zei dat er grote problemen waren met het systeem. Korpschef Erik Akerboom erkende de problemen en zegt dat ze zijn "volledige aandacht" hebben.

C2000 wordt ook gebruikt door onder meer de ambulancediensten, delen van defensie, de brandweer en de AIVD.