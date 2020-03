Het weekend eindigt zonnig met hier en daar een enkele bui. In het noordwesten kan er zeer lokaal een kleine onweers- of hagelbui bijzitten. Het wordt maximaal 9 graden.

Vanwege harde windstoten tot 90 kilometer per uur, had het KNMI deze nacht tot 6.00 uur code geel afgegeven voor de kustgebieden. Gedurende de rest van de dag kan er in die regio's en boven het IJsselmeer een krachtig tot harde wind gevoel worden, landinwaarts is er sprake van een zwak tot matige wind.

De dag begint met zon en enkele buien die zich langzaam over het land verspreiden. In het noordwesten is er vanaf de middag kans op een onweers- of hagelbui, terwijl in het zuiden de bewolking tot laat in de avond aanhoudt.

In de nacht van zaterdag op zondag blijft het grotendeels droog, al kan het vroeg in de ochtend vanuit het zuiden beginnen te regenen. Het noordoosten moet rekening houden met temperaturen van om en nabij het vriespunt, in het zuiden ligt de temperatuur een paar graden hoger.