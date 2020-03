Brandweereenheden uit Drenthe, Overijssel en Groningen ondersteunen de lokale brandweerlieden in Friesland bij een enorme brand in Oosterwolde. Een loods van circa 8.000 vierkante meter gaat daar in vlammen op en is niet meer te redden.

Vanwege de aanzienlijke rookontwikkeling is in het oosten van Friesland een NL-Alert verstuurd. Omwonenden die last kunnen hebben van de rook worden op die manier gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden.

De NOS schrijft dat er geen concentraties gevaarlijke stoffen in de rook zitten. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.