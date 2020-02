Een voorbijganger is zaterdag gewond geraakt nadat een deel van een gevel van een stadskantoor van de gemeente Tilburg naar beneden kwam. De stenen, die waarschijnlijk door de harde wind losraakten, vielen van 14 verdiepingen hoog op de vrouw, die met onbekende verwondingen is opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant was de vrouw wel aanspreekbaar. "Ze liep met de fiets aan de hand vlak langs het gebouw. Als ze op het fietspad had gefietst, had het wel eens erger af kunnen lopen."

De brandweer was al aanwezig op de locatie omdat een metalen dakprofiel van de flat was losgeraakt. Daar werden ze volgens de woordvoerder overvallen door de vallende stenen. Op de voorbijganger na, raakte er niemand gewond.

Het metalen dakprofiel kon pas verwijderd worden nadat de wind wat ging liggen. Omdat het gevaar bestond dat het dakprofiel op het spoor zou waaien, heeft het treinverkeer tussen Breda en Tilburg enige tijd stilgelegen.

Een gedeelte van de stenen op de flat zit los en gaat nog vallen, verwacht de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het kruispunt waaraan de flat staat, blijft daarom nog tot zondagavond afgesloten. Er ligt een grote hoeveelheid stenen op het kruispunt. "De stenen zijn wel tot tachtig meter ver gevallen", aldus een woordvoerder.

De stenen vielen van 14 meter hoog naar beneden. (Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant)