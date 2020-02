De politie heeft een schadefonds opgericht om alle schadeclaims van betrokkenen bij de schietpartij in Alphen aan den Rijn af te handelen. Ruim honderd mensen of ondernemingen hebben een claim ingediend bij de politie, die in september vorig jaar door de Hoge Raad aansprakelijk en schadeplichtig werd gesteld voor de schade die schutter Tristan van der Vlis in 2011 in winkelcentrum De Ridderhof aanrichtte.

Van der Vlis kreeg in 2008 een vuurwapenvergunning, zonder dat de politie alle beschikbare informatie meewoog in deze beslissing. Zo was op het moment van het verstrekken van de vergunning al bekend dat hij psychische problemen had.

Bij de schietpartij kwamen zes mensen om het leven en raakten zeventien andere mensen gewond. Van der Vlis maakte daarna ook een eind aan zijn eigen leven. Ruim honderd mensen of ondernemingen die bij het schietincident betrokken raakten, hebben een claim ingediend bij de politie.

Het bestuur bestaat uit oud-PvdA-bestuurder Ruud Vreeman en twee letselschadeadvocaten. Het fonds moet volgens de politie voor een "eenduidige, voortvarende en zorgvuldige behandeling van de claims" zorgen.

Dat het fonds nu pas is opgezet, komt volgens de politie doordat het uitwerken van het plan, de besluitvormingsprocedures en de zoektocht naar geschikte bestuursleden enkele maanden in beslag namen.

Het fonds moet nog goedgekeurd worden door de minister van Justitie en Veiligheid voordat het formeel kan worden opgericht. "De politie begrijpt dat dit proces voor betrokkenen lang duurt en dat het korps opnieuw een beroep doet op hun geduld."