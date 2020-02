De weersverwachting voor de zaterdag ziet er niet al te best uit. Het KNMI verwacht veel buien, met lokaal kans op een onweers- of hagelbui. Harde windstoten zorgen er bovendien voor dat in heel het land enkele uren code geel actief is. Het wordt maximaal 12 graden.

In de ochtend geeft moeder natuur nog valse hoop op een mooie dag, met enkel wat sluierbewolking en veel zonnige periodes. Vanaf de middag komt echter de klad erin en trekt een actief buienfront over Nederland.

Na korte opklaringen volgen nieuwe buien. Lokaal is er dan kans op een onweers- of hagelbui, die gepaard gaan met windstoten tot 90 kilometer per uur. Uit voorzorg heeft het KNMI daarom code geel afgegeven voor heel het land. Landinwaarts gaat het maar om enkele uurtjes tussen 14.00 en 18.00, aan de kustgebieden gaat het advies twee uur eerder in en eindigt het ook twee uur later.

Ook in de nacht van zaterdag op zondag is er nog sprake van veel bewolking, maar blijft het vooralsnog droog. Alleen in het westen kan een enkele bui vallen. De zondag ziet er vooralsnog grijs en regenachtig uit.