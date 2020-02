Bij een ongeluk op de A12 in Zevenaar zijn vrijdagochtend twee personen om het leven gekomen, meldt de politie op Twitter. Met een politiehelikopter wordt een persoon gezocht die na het ongeluk er vandoor is gegaan.

Voor zover bekend zijn een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De auto zou mogelijk een paar uur geleden gebruikt zijn als vluchtvoertuig na een plofkraak in Duitsland.

Via Burgernet is een signalement van de man verspreid. Het zou gaan om een mogelijk zwaargewonde man die zonder jas in donkere kleding rondloopt. Mensen die de man zien, moeten contact opnemen met de politie en de man zelf niet benaderen.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is afgesloten in de rijrichting naar Arnhem.