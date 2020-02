Woon-werkverkeer moet vrijdagochtend oppassen voor gladheid op de Nederlandse wegen. Het KNMI acht de situatie dusdanig gevaarlijk dat voor heel het land, met uitzondering van de Waddeneilanden, code geel is afgegeven. De rest van de dag ziet er voornamelijk zonnig uit. Het wordt maximaal 7 graden.

Code geel wordt in heel het land om 9.00 uur opgeheven. Daarna blijft het vooral zonnig, tot in de loop van de middag wolkenvelden het land binnendrijven.

In het zuidwesten ontstaan tevens buien die langzaamaan over het land trekken. Wanneer in de avond de temperatuur daalt en de buien in het noordoosten hangen, kan daar natte sneeuw vallen.

Dat hoeft zaterdagochtend niet per se voor nieuwe gladheid op de wegen te zorgen: het KNMI verwacht dat het in de nacht van vrijdag op zaterdag warmer wordt dan de afgelopen nacht, met een minimumtemperatuur van 3 graden.