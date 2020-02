In het hele land, behalve in de kustgebieden, heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege gladheid. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend kunnen natte weggedeeltes lokaal bevriezen door lage temperaturen.

Automobilisten en fietsers moeten vrijdagochtend oppassen voor gladde wegen.

Bestuurders moeten ook rekening houden met de gladheid tijdens de ochtendspits, die mogelijk voor drukkere wegen kan zorgen.

Naar verwachting zal de gladheid in de loop van de vrijdagochtend verdwijnen.