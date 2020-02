ProRail gaat aangifte doen tegen de vrachtwagenchauffeur die woensdag met zijn vrachtwagen op een spoorwegovergang in Berkel-Enschot met een trein botste. Dat bevestigt een woordvoerder van ProRail donderdag na berichtgeving van Omroep Brabant. De vrachtwagenchauffeur mocht volgens de beheerder van het spoorwegnetwerk niet over de spoorwegovergang rijden, omdat zijn vrachtwagen te lang was.

Alleen voertuigen van maximaal 10 meter mogen over de spoorwegovergang rijden. De vrachtwagen was 16,5 meter lang, gaf het transportbedrijf van de chauffeur donderdag toe.

ProRail wil door aangifte te doen dat chauffeurs zich meer bewust worden van het belang van de verkeersborden bij de spoorwegovergang. "Die borden staan er niet voor niks. De chauffeur heeft niet alleen zichzelf in gevaar gebracht, maar ook voor schade gezorgd en overlast voor de treinreizigers."

In de sprinter zaten 250 reizigers. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Het treinverkeer raakte wel flink ontregeld door de botsing: tot de nacht van woensdag op donderdag reden er geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch, en de sprinters tussen Breda en Den Bosch konden ook niet rijden door het ongeluk.