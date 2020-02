De gemiddelde wachttijd in een ziekenhuis is wederom toegenomen. Patiënten moesten in 2019 gemiddeld 4,3 weken wachten op een behandeling in een ziekenhuis: een stijging van 8 procent ten opzichte van 2018. Dat meldt het blad Zorgvisie, dat samen met zorgdatabedrijf Mediquest het onderzoek uitvoerde.

In 68 van de 100 onderzochte ziekenhuislocaties stegen de wachttijden in 2019. De Treeknorm, de maximaal aanvaardbare wachttijd van vier weken die zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken, haalt slechts 38 procent van de ziekenhuizen.

De gemiddelde wachttijd van de ziekenhuizen berekenden de onderzoekers uit de wachttijden van de verschillende specialismen in alle ziekenhuizen.

Het langst moeten de patiënten van het HMC Antoniushove in Leidschendam en ETZ Elisabeth in Tilburg wachten voor hun eerste consult: 7,8 weken. Bij het Zuyderland in Heerlen wachten patiënten het kortst: de wachttijd in dat ziekenhuis bedraagt 2,6 weken.

Vijf jaar geleden bedroeg de gemiddelde wachttijd voor een behandeling in het ziekenhuis nog drie weken. Volgens directeur Jon Schaefer van Mediquest lopen de ziekenhuizen door toenemende vraag naar zorg tegen de grens aan van wat ziekenhuizen kunnen met het aantal werknemers, stelde hij in januari in Zorgvisie.