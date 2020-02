Het is bijna maart, wat betekent dat de meteorologische winter tot een einde komt. De afgelopen winter gaat volgens weerbureau Weerplaza nét niet de geschiedenisboeken in als de warmste winter ooit gemeten.

De warmst gemeten winter ooit was - gemeten over 3 maanden - gemiddeld 6,6 graden. “Op het moment is het gemiddelde 6,4” legt een woordvoerder van Weerplaza uit. “Ondanks dat het weer dit weekend vrij zacht is, verwacht ik niet dat het warm genoeg is om het record, dat uit de winter van 2006 en 2007 stamt, te verbreken.”

Op wat sneeuwval op woensdag na, beleefde Nederland deze zachte winter geen grote sneeuw- of ijspret. Doordat de hazelaar en de els door het zachte weer sneller waren gaan bloeien, liepen zelfs meer dan een half miljoen Nederlanders midden in de winter al met hooikoortsklachten. Ook liggen asperges door de 'warmte' twee weken eerder op ons bord.

December was ruim 2 graden te zacht en januari ruim 3, blijkt uit metingen van het KNMI, dat niet één ijsdag noteerde. Op de laatste dag van januari steeg de temperatuur in De Bilt zelfs naar 12,5 graden: sinds de start van de metingen is het nog nooit zo warm geweest op 31 januari. Het oude record stamde uit 1990, toen het 12,1 graden werd. Wereldwijd genomen, was de maand januari de warmste sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1981.

103 Video Het is een winter van niks: dit is nodig voor een strenge winter

Twee keer zoveel neerslag dan normaal

De zachte zomer is voor een deel te verklaren met klimaatveranderen. “Maar niet helemaal", zegt de woordvoerder. “We hebben deze winter ook gewoon pech gehad met de westelijke winden. Daardoor was er een aanvoer van veel zachte lucht van boven de oceaan.”

Februari was een onstuimige maand, met maar liefst 4 winterstormen en twee keer zoveel neerslag dan normaal. De regen heeft ook een positief effect: de grondwaterstanden lijken te normaliseren, zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. “Maar we willen nog niet te vroeg juichen. De regen die nu valt helpt, maar grondwaterstanden op de hoge zandgronden vullen langzaam aan en zijn nog niet overal op gewenst niveau.”

Het zachte, wisselvallige weer blijft waarschijnlijk aanhouden in de eerste week van maart. In de tweede week van maart ziet Weerplaza dat het weer langzaam stabieler wordt, wat waarschijnlijk resulteert in droger weer. Of de zon zich verder in maart vaker laat zien en of de temperaturen op gaan lopen is nog niet met zekerheid te zeggen.