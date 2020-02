Het UMC Utrecht heeft een techniek ontwikkeld om de duur van een MRI-scan flink te verkorten, zonder dat dit leidt tot kwalitatief minder goede beelden, maakt het ziekenhuis donderdag bekend.

De nieuwe techniek heet MR-STAT, die het mogelijk maakt op de scantijd te verkorten van 25 naar 5 minuten. Dat is voordelig voor mensen die het eng vinden om in een MRI-scanner te liggen. De scanner is een buis van maximaal 70 centimeter breed en 1,5 meter lang, die bovendien veel lawaai maakt.

Een radioloog van het UMC legt uit dat er voor MR-STAT een volledig nieuwe techniek is gebruikt. "MRI-scans worden al sinds de jaren zeventig op dezelfde manier gebouwd. Voor MR-STAT zijn we teruggegaan naar de tekentafel."

De nieuwe methode om een diagnose te stellen zorgt ervoor dat er minder scans gemaakt hoeven worden. Met de oude technologie werden er vijf scans achter elkaar gemaakt, die elk steeds een beetje extra informatie opleverden. Met de nieuwe methode is het mogelijk om in één scan het hele proces vast te leggen. Hierdoor hoeven patiënten veel minder lang in het scanapparaat te liggen.

De nieuwe technologie kan bovendien toegepast worden op bestaande MRI-scanners. De onderzoekers krijgen een beurs van 1 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om de technologie te optimaliseren zodat het in de toekomst ook gebruikt kan worden in andere ziekenhuizen in Nederland.