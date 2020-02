Het UMC Utrecht heeft een techniek ontwikkeld om de duur van een MRI-scan flink te verkorten, zonder dat dit leidt tot kwalitatief minder goede beelden.

De nieuwe techniek heet MR-STAT, die het mogelijk maakt op de scantijd te verkorten van 25 naar 5 minuten. Dat is voordelig voor mensen die het eng vinden om in een MRI-scanner te liggen. De scanner is een buis van maximaal 70 centimeter breed en 1,5 meter lang, die bovendien veel lawaai maakt.

De technologie die door de onderzoekers van het UMC is ontwikkeld, heeft een complexer algoritme dan de technologie van bestaande scanners. MR-STAT zorgt ervoor dat gegevens flexibeler kunnen worden opgenomen. Daardoor volstaat het om één scan te maken, die naast beeld ook cijfers tot stand brengt. Die cijfers brengen objectievere informatie over het weefsel tot stand.

De nieuwe technologie kan bovendien toegepast worden op bestaande MRI-scanners. De onderzoekers krijgen een beurs van 1 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om de technologie te optimaliseren zodat het in de toekomst ook gebruikt kan worden in andere ziekenhuizen in Nederland.