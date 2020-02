De NS heeft vorig jaar een recordaantal passagiers vervoerd. In 2019 werden 3,7 procent meer reizigers vervoerd dan in 2018, blijkt donderdag uit jaarcijfers van de NS over 2019. Dat is de grootste groei sinds 2008.

Tussen 2014 en 2018 groeide het passagiersaantal met gemiddeld 2,2 procent per jaar. In de Randstad was de groei met 6,4 procent bovengemiddeld, maar ook daarbuiten nam het aantal passagiers toe. Tussen Arnhem en Utrecht was de groei 8,2 procent en tussen Amersfoort en Deventer 10,7 procent.

De afgelopen vijf jaar nam het aantal passagiers per dag toe van 1,1 miljoen naar 1,3 miljoen. De kans op een zitplaats in de trein bleef met ongeveer 95 procent gelijk. In totaal werd er 3 miljard euro geïnvesteerd, waarvan 2,1 miljard in de aanschaf en modernisering van treinen.

Volgens president-directeur Roger van Boxtel van de NS moet er nog wel veel gebeuren op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid. "We willen in Europa minder vliegen en meer met de trein reizen. Daarvoor is het van belang dat Nederland voor de lange termijn investeert in de noodzakelijke infrastructuur. Achterover leunen is er niet bij."

Tevredenheid over reis neemt toe

Ook de gemiddelde reisbeleving van Nederlandse treinreizigers is de afgelopen vijf jaar verbeterd: 89 procent van de reizigers was in 2019 tevreden over zijn of haar reis en waardeerde die met een 7 of hoger. In 2015, bij de start van de concessie, was dat nog 75 procent.

Volgens de NS is de stationsbeleving van reizigers ook verbeterd: 77 procent van de reizigers was in 2019 tevreden over het station. In 2015 was dat nog 65 procent. Dit zou onder meer komen doordat zestien stations verbouwd of vernieuwd zijn. In totaal hebben tweehonderd stations in Nederland het afgelopen jaar een upgrade gekregen.