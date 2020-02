Een 24-jarige man uit Zaandam kreeg donderdag zes jaar cel en tbs opgelegd, omdat hij tussen augustus 2013 en oktober 2018 ernstige zedenmisdrijven heeft gepleegd. Hij maakte dertien jonge slachtoffers en ging volgens de rechtbank Noord-Holland "geraffineerd te werk" door deze tienermeisjes te vertellen dat hij terminaal ziek was.

Boyd van W. benaderde de slachtoffers, die dertien tot zestien jaar oud waren, via sociale media. W. beweerde dat hij terminaal ziek was en dat hij foto's van hen wilde om zijn bucketlist af te werken.

Zodra ze dit hadden gedaan, zette de man ze hiermee onder druk. Hij dreigde de foto's te publiceren als ze niet zouden meewerken. Hij drong bijvoorbeeld aan op het maken van een afspraak. Tijdens zo'n ontmoeting werden de meisjes verkracht of werden ontuchtige handelingen bij ze uitgevoerd.

"Ook beweerde hij dat hij zelf daartoe werd gedwongen door een - door hem verzonnen - derde persoon of beloofde hij de meisjes dat zij bijvoorbeeld een mobiele telefoon zouden krijgen als zij zouden meewerken", zo stelt de rechtbank.

De man is vrijgesproken in de zaak van drie andere meisjes, omdat er te weinig bewijs is gevonden dat hij soortgelijke handelingen bij ze heeft uitgevoerd.

Uit onderzoek is gebleken dat Van W. verminderd toerekeningsvatbaar is en dat er een groot gevaar voor herhaling bestaat. Daarom kreeg hij de zwaarste vorm van tbs opgelegd: tbs met dwangverpleging. De slachtoffers krijgen schadevergoedingen van honderden tot ruim 10.000 euro per persoon.