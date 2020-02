Nico Meijering zei donderdag in de rechtbank dat kroongetuige Nabil B. op bepaalde vragen geen antwoord geeft, terwijl hij wel verplicht is die te beantwoorden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hoeft B. echter alleen vragen te beantwoorden over de ten laste gelegde feiten in het Marengo-proces.

Donderdag werd duidelijk dat B. in januari en februari in totaal tien dagen is gehoord als getuige. Meijering, de advocaat van Mohamed R., heeft in die verhoren het voortouw genomen.

De vragen van de advocaat gingen vooral over de beschuldigingen die zijn cliënt aan het adres van B. heeft geuit. R. beschuldigde B. van betrokkenheid bij een schietpartij in 2010, drugshandel en het ontvoeren van zijn eigen vader. Eerder zei R. al dat B. betrokken was bij een mislukte aanslag op zijn leven in december 2017.

Volgens Meijering heeft de kroongetuige zich meermalen ten onrechte beroepen op zijn verschoningsrecht dan wel zijn zwijgrecht. Het eerstgenoemde is het recht om geen antwoorden te hoeven geven op vragen die voor hem belastend kunnen zijn.

Discussie over verklaringsplicht

De kroongetuige heeft echter een contract getekend waarin is vastgelegd over welke zaken hij verplicht is te verklaren. Over die verklaringsplicht is discussie ontstaan tussen het OM en de verdediging.

Meijering zegt dat de genoemde zaken van belang zijn voor de waarheidsvinding en dat die wel degelijk een link hebben met de verdenkingen in Marengo.

Daarnaast heeft B. zijn betrokkenheid bij het schietincident in 2010 onlangs toegegeven aan het OM, maar is deze verklaring volgens Meijering door justitie achtergehouden. B. zou het slachtoffer in zijn been hebben geschoten.

Het Openbaar Ministerie zei aan begin van de zitting dat "de zaken waarover B. zich verplicht heeft te verklaren een reeks moorden, overtredingen van de Wet wapens en munitie, ambtelijke corruptie en deelname aan een criminele organisatie zijn". De officier van justitie vroeg de rechtbank een beslissing te nemen over de omvang van de verklaringsplicht.

Advocaten kroongetuige volgden zaak via videoverbinding

B. volgde de zaak samen met zijn anonieme advocaten via een videoverbinding. De stemmen van de raadslieden werden vervormd.

Het Marengo-proces gaat inmiddels over vijf voltooide moorden, verschillende pogingen daartoe en voorbereiding daarop.

De mannen die donderdag terechtstaan, worden gerekend tot de criminele organisatie die onder leiding van Ridouan T. en Saïd R. stond. De zaak tegen T. dient op 6 maart. De laatstgenoemde zit nog vast in Colombia in afwachting van zijn uitlevering.

Donderdag werd bekend dat Meijering en zijn kantoorgenoot Christian Flokstra ook de verdediging van Saïd R. op zich zullen nemen.