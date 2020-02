De twee advocaten van kroongetuige Nabil B. zullen de komende inleidende zittingen in het Marengo-proces anoniem blijven en de zaak via een videoverbinding volgen. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam woensdag aan NU.nl na berichtgeving door ANP.

Dat advocaten anoniem blijven tijdens een openbare rechtszaak in Nederland is uniek. Donderdag, vrijdag en volgende week donderdag gaat het proces weer verder tegen de verdachten van meerdere liquidaties, onder wie Ridouan T.

Er is nog geen definitieve beslissing genomen of de advocaten ook in de toekomst anoniem mogen blijven en of zij al dan niet fysiek aanwezig moeten zijn tijdens het proces. De rechtbank zal donderdag een korte toelichting geven op het besluit.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan T., had eerder al laten weten dat zij tijdens het verhoor van B. graag wil dat zijn advocaat dan voor haar zichtbaar is om eventuele interactie te kunnen waarnemen. Zij voegde daaraan toe dat de advocaat onherkenbaar mag blijven.

In de afgelopen periode is B. door de verdediging gehoord over zijn afgelegde verklaringen. De rechtbank had al besloten dat zijn advocaten hierbij eveneens anoniem mochten blijven.

Het verzoek van de nieuwe raadslieden om anoniem te blijven heeft alles te maken met de liquidatie van de vorige advocaat van B., Derk Wiersum, in september vorig jaar.