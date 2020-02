De politie heeft woensdag laten weten dat de 21-jarige man die dinsdag na een autokraak in de Utrechtse wijk Overvecht inreed op een agent verdacht wordt van poging tot doodslag.

Agenten losten dinsdag schoten omdat er volgens hen sprake was van een "zeer dreigende situatie". Twee autokrakers werden op heterdaad betrapt en reden tijdens hun vlucht op een agent af. Hierna heeft de politie zes keer gericht op de vluchtende auto geschoten.

De bestuurder van de vluchtauto zette de auto in de achteruit en gaf volgens de politie vol gas. Hij raakte daarbij een politieauto en een agent moest wegspringen om niet te worden aangereden. De verdachte raakte ook een andere auto, waarin een vrouw en meerdere kinderen zaten.

De agent die moest wegspringen, viel op de grond, waardoor volgens de politie een "zeer bedreigende situatie" voor de agent ontstond. Een andere agent loste een waarschuwingsschot om de verdachte te stoppen. Toen hij dat weigerde, is zes keer gericht geschoten op de vluchtauto.

Agenten betrapten de autokrakers tijdens een surveillance in de wijk. Deze werd gehouden omdat er vaker auto-inbraken in deze buurt worden gepleegd. Een politiewagen blokkeerde de weg bij de uitgang van het parkeerterrein, zodat de verdachten niet konden ontsnappen. De verdachte op de bijrijdersstoel probeerde weg te rennen, maar kon direct worden aangehouden.

De inbreker wist in eerste instantie weg te komen. De auto werd teruggevonden in de J.S. Rijkstraat en niet veel later kon ook de bestuurder worden aangehouden. De verdachten van de autokraak zijn twee mannen van 21 en 26 uit Utrecht. De 21-jarige verdachte bestuurde de auto en wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege zijn poging om de agent aan te rijden.