De politie heeft na de Opsporing Verzocht-uitzending van dinsdagavond 23 tips gekregen over de bombrieven die bedrijven hebben ontvangen van een nog onbekende afzender.

De politie maakte dinsdag bekend dat de afzender van de recentste bombrieven een nepbedrijf genaamd Skysence Trading gebruikt als adres op de enveloppen. Bij het nepbedrijf staan een bestaande postcode en bestaand huisnummer uit Den Haag.

Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht vroeg de politie mensen die de naam Skysence Trading herkennen om zich te melden.

Twee bombrieven in Amsterdam en één in Kerkrade zijn daadwerkelijk ontvlamd. Medewerkers van de getroffen bedrijven omschreven de ontbranding als een knal die ook te horen is als een rotje afgaat.

Eerder maakte de politie al bekend dat de persoon achter de recente bombrieven bitcoins eist van de bedrijven waaraan hij of zij de brieven stuurt. Bijgevoegd zat steeds een papieren zakje met het stadsgezicht van Delft.