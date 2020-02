Winterse buien hebben woensdagochtend tot meerdere ongelukken geleid in met name het zuiden en zuidoosten van het land. Het ging mis op onder meer de A4, A7, A44 en A59. De A27 bij Breda is deels dicht vanwege een geschaarde vrachtwagen, melden Rijkswaterstaat en de ANWB.

Lokaal kan het wit zijn, doordat het in de nacht van dinsdag op woensdag heeft gesneeuwd. Plaatselijk kan die sneeuw enige tijd blijven liggen, meldt Weerplaza. Het KNMI heeft vanwege de winterse neerslag code geel afgegeven in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel.

Ondanks de winterse buien verwacht de ANWB dat de ochtendspits rustiger dan normaal zal verlopen, vanwege de voorjaarsvakantie in het zuiden en midden van het land.

Het neerslaggebied trekt in de loop van de ochtend in zuidoostelijke richting weg. Overdag in de loop van de dag neemt de buiigheid af. De zon breekt vaker door en bij een matige tot krachtige westenwind wordt het 5 tot 7 graden. Tijdens de avondspits is er kans op regen en hagel, met mogelijk opnieuw gladde wegen tot gevolg.