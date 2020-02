Dieselmotoren in machines als shovels, generatoren en waterpompen op bouwplaatsen zijn grotere luchtvervuilers dan gedacht. Daardoor lopen vooral omwonenden gezondheidsrisico's, zo zeggen experts woensdag in de Volkskrant.

Dieselmotoren moeten sinds kort aan strenge Europese normen voldoen, maar in de praktijk worden de uitstootlimieten fors overschreden. De machines gaan zeer lang mee en lange tijd waren roetfilters en systemen voor het verwijderen van schadelijke stoffen niet verplicht.

"Als je een jaar lang naast een bouwplaats woont en je kunt de machines ruiken, kun je zeker zijn dat de luchtkwaliteit er de Europese norm niet haalt", zegt Norbert Ligterink, emissiespecialist bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

De piekbelasting van de uitstoot van de schadelijke stikstofoxiden (NOx) is volgens Linderink vaak niet te zien in de cijfers voor de luchtkwaliteit, omdat die modellen uitgesmeerd worden over een groot gebied.

Ook parkeerplaatsen vol koeltrailers zijn vervuilend

Niet alleen bouwplaatsen kennen zo'n piek in luchtvervuiling, die is ook te vinden op bijvoorbeeld parkeerplaatsen waar in het weekend vrachtwagens met koeltrailers staan opgesteld. Die hebben vaak dieselgeneratoren die dagn en nacht aanstaan.

Ook op plekken waar deze koeltrailers vaak komen, zoals distributiecentra en supermarkten, is meer luchtvervuiling dan terug is te vinden in de cijfers.

TNO heeft uitgerekend dat het in heel Europa om honderdduizenden machines gaat.