De afzender van de meest recente bombrieven gebruikt een nepbedrijf genaamd Skysence Trading als adres op de enveloppen. Bij het nepbedrijf staan een bestaande postcode en huisnummer uit Den Haag, meldt de politie dinsdagavond op Twitter.

Op de bombrieven die in januari opdoken, stond een incassobureau in Rotterdam vermeld als nepafzender. Vanwege het gebruik van nepafzenders raadde de politie toen aan om contact op te nemen met de afzender van een verdikte brief wanneer deze niet wordt vertrouwd.

Eerder maakte de politie al bekend dat de persoon achter de meest recente bombrieven een bedrag in bitcoins wil hebben van de bedrijven aan wie hij deze stuurt.

De brieven zijn ondertekend met een combinatie van horizontale en schuine streepjes. Bijgevoegd zat steeds een papieren zakje met het stadsgezicht van Delft, zoals bijvoorbeeld in souvenirwinkels wordt verkocht.

Politieteam onderzoekt taal in brieven

De politie heeft een groot team op de zaak gezet, dat onder meer de taal onderzoekt die in de brieven wordt gebruikt. Dit team kijkt ook naar de gebruikte postzegels en enveloppen, het lettertype en de afkomst van het papier.

Twee bombrieven in Amsterdam en één in Kerkrade zijn daadwerkelijk ontvlamd. Medewerkers van de getroffen bedrijven omschreven de ontbranding als een knal die ook te horen is als een rotje afgaat.