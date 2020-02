Agenten hebben dinsdag meerdere waarschuwingsschoten gelost na een autokraak in de Utrechtse wijk Overvecht. Eén verdachte is aangehouden en de tweede verdachte is nog op de vlucht, meldt de politie. De mannen werden op heterdaad betrapt.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NU.nl dat de twee op heterdaad betrapt werden toen ze een auto probeerden te stelen. De twee sloegen hierna op de vlucht. Tijdens de poging om hen aan te houden, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Niemand is hierbij gewond geraakt.

Op beelden is te zien hoe agenten meerdere schoten lossen richting een wegrijdende zwarte auto bij de Seinedreef in Utrecht.

Tweede schietincident in korte tijd

De politie loste in de nacht van maandag op dinsdag ook al schoten bij een aanhouding in Overvecht, op de hoek van de Brandenburchdreef en de Drielenborchdreef.

Twee verdachten werden toen aangehouden vanwege de ontvoering van een 33-jarige man uit Eindhoven.