Filmmaker Robert Oey, de partner van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, accepteert toch de veertig uur taakstraf voor verboden wapenbezit. Dit meldt zijn advocaat Peter Plasman dinsdag.

Oey kreeg de taakstraf in december opgelegd tijdens een besloten zitting, maar besloot bezwaar aan te tekenen. De zaak zou daarom woensdag voor de rechter komen.

"Ik heb hem geadviseerd formeel - en ongemotiveerd - verzet aan te tekenen tegen de aan hem opgelegde strafbeschikking om langer dan twee weken bedenktijd te hebben", laat Plasman weten in een persbericht. "Dat is gebeurd en cliënt heeft thans besloten om niet in verweer te gaan en de beschikking te accepteren."

Het wapen kwam afgelopen zomer in het nieuws nadat de vijftienjarige zoon van Oey en Halsema ermee werd opgepakt in Amsterdam. De tiener had het wapen thuis gevonden, in de ambtswoning van de burgemeester. Halsema verklaarde dat het om een nepwapen ging.

Oey vertelde later in een interview dat het vuurwapen onklaar was gemaakt en dat het werd gebruikt op filmsets. Hij had geen vergunning voor het wapen, dat hij tien dagen voor het incident mee naar huis had genomen.