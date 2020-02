Twee kinderen van twaalf en dertien jaar die maandagavond gewond raakten bij een verkeersongeval bij de Erasmusbrug in Rotterdam, verkeren dinsdag nog in levensgevaar. Bij het ongeval raakten alle zes inzittenden van een auto gewond.

De auto kwam van de Erasmusbrug en sloeg op de Posthumalaan over de kop. In de wagen zaten naast de twintigjarige bestuurder en een 23-jarige bijrijder ook nog vier kinderen: een van twaalf, twee van dertien en een van vijftien jaar. De kinderen zaten op de achterbank.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak de betonnen barrières die de weghelften van elkaar scheiden, aldus de politie. "De auto lanceerde zichzelf via de barrières en kwam ondersteboven op de andere weghelft terecht."

Alle inzittenden zijn direct na het ongeval naar het ziekenhuis overgebracht. Waar het ongeluk door is veroorzaakt, is nog niet bekend. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie meldt ook dat de bestuurder negatief testte op alcohol en drugs.