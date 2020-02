In navolging van Noordwijk heeft ook de gemeenteraad van Zandvoort dinsdagavond ingestemd met het creëren van een route over het strand tussen Noordwijk en Zandvoort als de Formule 1 haar tenten opslaat in Nederland. De motie om dit te voorkomen is verworpen, bevestigt de VVD van Zandvoort aan NU.nl. De omstreden strandroute zal gebruikt worden door drie Formule 1-teams en gaat 3 kilometer lang dwars door natuurreservaat Noordvoort, waar onder meer zeehonden in alle rust horen te verblijven.

Eerder dinsdag gaf het College van Burgemeester en Wethouders toestemming voor het gebruik van het strand, maar wel onder voorwaarde dat het een "terugvaloptie" is. Alleen wanneer bijvoorbeeld het verkeer richting het circuit geblokkeerd is, mag de strandroute gebruikt worden zodat teams de baan kunnen bereiken.

Het is niet duidelijk van welke drie teams het initiatief kwam, maar RTL Nieuws schreef eerder dat een van de teams Red Bull Racing is, waarvoor de Nederlandse coureur Max Verstappen actief is. De route zou de teams helpen om "files te ontwijken".

Een konvooi aan wagens zou de technici en alle noodzakelijke spullen vanuit Noordwijk naar Zandvoort vervoeren. Dat mag, zo oordeelde Noordwijk eerder, "als de impact op het natuurgebied beperkt blijft". Een online petitie tegen het plan werd al snel duizenden keren ondertekend.

Op 3 mei vindt de Grand Prix van Nederland plaats. De laatste keer dat op het circuit van Zandvoort een Formule 1-race werd gehouden, was in 1985. Niki Lauda schreef die race toentertijd op zijn naam.