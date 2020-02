De politie gaat ervan uit dat het dodelijke ongeval met een carnavalswagen in het Limburgse Meerssen noodlottig is, meldt de politie dinsdag. Het slachtoffer is een 35-jarige man uit Bunde.

De trekker waar de carnavalswagen aan vastgekoppeld zat, raakte maandag aan het einde van de middag van de weg. Daardoor viel de trekker om in een aflopende berm.

De man overleed kort na het eenzijdige ongeval aan zijn verwondingen. Op het moment van het ongeval waren er geen andere personen in of op de wagen.

Het slachtoffer was met de carnavalswagen op weg naar huis, nadat het voertuig eerder op de dag te zien was tijdens de carnavalsoptocht van Rothem naar Meerssen.

Waardoor het ongeval was veroorzaakt, was niet direct duidelijk. De politie meldt dat uit onderzoek blijkt dat de wind geen oorzaak is geweest. Uit respect voor de nabestaanden doet de politie geen verdere uitspraken over deze zaak.