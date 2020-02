Een auto is maandagavond over de kop geslagen bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De zes inzittenden, onder wie vier kinderen, raakten hierbij gewond. Drie van de kinderen zijn met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Het gaat om een eenzijdig ongeluk. De auto belandde tussen de twee weghelften van de Posthumalaan, een verlengde van de Erasmusbrug, kwam terecht op de lage betonnen afscheidingen, werd vervolgens gelanceerd en sloeg over de kop.

De bestuurder van het voertuig was niet onder invloed van alchohol of drugs. Het is niet bekend hoe de auto van het wegdek kon geraken. Daar doet de politie momenteel onderzoek naar.

Naar alle waarschijnlijkheid zaten er meer mensen in de auto dan is toegestaan. "We denken dat er vier kinderen op de achterbank zaten en dat er slechts drie gordels aanwezig waren achter in de auto", zegt een woordvoerder van de politie.

"Mocht dit waar zijn, dan zal het Openbaar Ministerie zich buigen over dit strafbare feit, maar op dit moment is de gezondheid van de kinderen het belangrijkst."