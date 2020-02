Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat Nederlanders onvoldoende weten hoe je een mondkapje gebruikt tegen het COVID-19-coronavirus. Nederlanders die van plan zij om op reis te gaan moeten zich volgens de hulporganisatie goed voorbereiden.

In principe hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers of mensen met koorts of luchtwegproblemen een professioneel mondkapje te dragen, aldus het Rode Kruis. Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de Nederlanders denkt dat je in landen waar het coronavirus is vastgesteld constant een mondkapje moet dragen.

Bij verkeerd gebruik van een mondkapje is het risico groter op besmetting. Zo mag je niet herhaaldelijk hetzelfde mondkapje dragen en mag je ook niet de buitenkant van het masker aanraken. Slechts 34 procent van de Nederlanders is dit zich bewust, aldus het Rode Kruis.

De hulporganisatie ziet dat verkeerde informatie zich snel verspreid via sociale media. "Er wordt gesproken van een epidemie, maar de uitdaging zit hem ook heel erg in de ‘infodemie’, de strijd tegen vals nieuws", zegt Frido Herinckx, een Nederlander die de wereldwijde corona-hulpverlening van het Rode Kruis coördineert. Hij vindt het logisch dat mensen bezorgd zijn. "Overal ter wereld vragen mensen zich af of ze risico lopen."

Stappenplan hoe een monddoekje te gebruiken

Het Rode Kruis heeft op hun website een stappenplan geplaatst voor het verantwoord gebruiken van een mondkapje. Ook geeft de organisatie tips om het risico van besmetting te verkleinen. Was regelmatig en minimaal 20 seconden je handen met zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Reizigers naar een land met het coronavirus wordt geadviseerd om deze voorzorgsmaatregelen te treffen. Houd afstand van mensen met griepverschijnselen en was je kleren als je in contact bent geweest met iemand met griepverschijnselen. Volgens het Rode Kruis wordt het virus gemakkelijk vernietigd door gebruikelijke was- en schoonmaakmiddelen. En als laatste advies: vermijd contact met boerderijdieren.