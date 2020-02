Bij een ongeval met een carnavalswagen in het Limburgse Meerssen is maandag één persoon overleden, meldt de politie. De wagen raakte aan het einde van de middag van de weg.

Het ongeval vond plaats op Op de Beukel, een straat in het noorden van het Limburgse dorp. Op dit moment is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

De wagen reed eerder op de dag mee in de carnavalsoptocht van Rothem naar Meerssen.