Bij een ongeval met een carnavalswagen in het Limburgse Meerssen is maandag een persoon overleden, meldt de politie. De wagen en bijbehorende trekker raakten aan het einde van de middag van de weg.

Het ongeval vond plaats op Op de Beukel, een straat in het noorden van het Limburgse dorp. Het slachtoffer is de bestuurder van de trekker.

Volgens de politie zaten er op het moment van het ongeval geen andere personen op de wagen, die eerder op de dag te zien was in de carnavalsoptocht van Rothem naar Meerssen. Het slachtoffer was op weg naar huis.

De trekker is omgevallen in de aflopende berm, maar de toedracht is nog niet bekend. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of er tijdens de optocht al iets mankeerde aan het voertuig. De politie meldt dat er een verkeersongevallenanalyse wordt uitgevoerd.

Een woordvoerder van de politie meldt dat meerdere personen worden opgevangen door de politie. Zij worden gehoord.