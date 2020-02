De slachtoffers die zondag werden neergestoken op het Topaasplantsoen in Alphen aan den Rijn, zijn de moeder en neven van de vermeende dader, bevestigt de politie Den Haag maandag aan NU.nl. De verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechtbank.

Het dodelijke slachtoffer is een zestienjarige neef uit Amsterdam. Hoewel hulpdiensten zondag massaal ter plaatse kwamen, mochten reanimatiepogingen niet meer baten en overleed de jongen ter plekke. De 53-jarige moeder van de verdachte en zijn 19-jarige neef raakten gewond.

Het derde gewonde slachtoffer, een zeventienjarige voorbijganger, heeft niets met de familie te maken. De jongen kon bij de huisartsenpost worden opgelapt en maakt het naar omstandigheden goed.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de toedracht van het incident, maar vermoedde vrij snel dat het in de familiaire sfeer lag.