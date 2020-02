De man die in september op het publiek inreed bij een autocrossevenement in het Noord-Brabantse Leende is maandag veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Omdat de 21-jarige Limburger een lichtelijke verstandelijke beperking heeft en daardoor minder toerekeningsvatbaar is, heeft de rechtbank het jeugdstrafrecht toegepast.

De man reed op 15 september na een ruzie met de organisatie over het inschrijfgeld van het crossevenement in op het publiek. Daarbij raakten vier mensen gewond.

Ook sloeg de verdachte met zijn helm een man, die probeerde de sleutels uit het contact te halen, meerdere keren op het hoofd. Deze man zakte de volgende dag in elkaar en had zijn pink gebroken. Een van de andere gewonden heeft nog steeds last van ernstig letsel.

Volgens de verdachte was het niet zijn bedoeling om iemand te raken, maar de rechtbank acht dat er wel degelijk sprake was van opzet. De verdachte gaf gas en maakte geen aanstalten tot remmen, waardoor hij schuldig is bevonden aan een meervoudige poging tot doodslag.

Omdat de verdachte een verstandelijke beperking heeft, heeft de rechtbank het jeugdrecht toepast. Daarbij wordt meer dan bij volwassenen rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van de verdachte.

Behalve de maximaal opgelegde jeugddetentie van 24 maanden moet de verdachte begeleid worden door jeugdreclassering, en krijgt hij een behandeltraject. Ook krijgt hij een rijontzegging van vijf jaar en mag hij twee jaar lang niet deelnemen aan autosportevenementen.