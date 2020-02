Een Nederlandse vrouw (24) van Chinese afkomst gaat aangifte doen van mishandeling na een ruzie over een carnavalslied over het coronavirus, meldt de politie maandag. De ruzie ontstond zaterdagavond in de lift van een flat in Tilburg, waar het slachtoffer een groepje mannen aansprak op het zingen van het lied.

Het incident vond plaats in een studentenflat in de wijk Reit. Het slachtoffer stapte tegen middernacht in de lift omdat ze beneden haar post wilde ophalen. Vier of vijf mannen stapten op een andere verdieping in.

Nadat de vrouw zei dat de mannen moesten stoppen met zingen, ontstond er een ruzie waarbij een mes zou zijn getoond. "Vervolgens is de vrouw kennelijk mishandeld", aldus de politie. "Zij had immers een zwelling op haar hoofd en twee krassen bij haar nek. Ook liep zij een hersenschudding op."

Volgens de politie kon het geëmotioneerde en verwarde slachtoffer zaterdagavond nog niet vertellen wat er precies was gebeurd. Ook wist ze niet of ze aangifte zou doen. Maandag heeft de student, na overleg met familie, besloten die stap wel te nemen.

Welk lied precies is gezongen, is nu niet bekend bij de politie. Dit komt doordat de aangifte nog niet is gedaan. Het slachtoffer heeft aan RTL Nieuws laten weten dat het om Voorkomen is beter dan Chinezen gaat, het omstreden carnavalslied van Radio 10-dj Lex Gaarthuis.

Identiteit van mannen nog niet bekend

In het onderzoek zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie roept getuigen en de betrokken mannen op zich te melden. Wie de mannen waren, is niet bekend. "Het gaat om een flat met honderd bewoners", vertelt een woordvoerder van de politie. "We weten nog niet of de mannen er wonen of alleen op bezoek waren."

De politie gaat een buurtonderzoek starten en ook wordt gekeken of er relevante camerabeelden zijn. "We nemen deze zaak heel serieus", benadrukt de woordvoerder.

Sinds de uitbraak van het COVID-19-virus krijgen mensen met een Aziatisch uiterlijk wereldwijd te maken met discriminatie, zo ook in Nederland. Bij Discriminatie.nl, een landelijk meldpunt, komen meer meldingen binnen van de Chinese gemeenschap in Nederland dan normaal.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.