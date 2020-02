Een agent die maandag een agressieve klant bij een bankfiliaal in Arnhem wilde aanhouden, heeft dat met een verwonding aan het gezicht moeten bekopen, meldt de politie Gelderland op Twitter.

Bij het korps was een melding binnengekomen van een agressieve klant. Eenmaal ter plaatse wilde agenten de persoon arresteren op verdenking van bedreiging, maar de verdachte verzette zich hevig.

Tijdens de aanhouding heeft de verdachte een agent met een scherp voorwerp in het gezicht gestoken. Het is niet duidelijk hoe de agent eraan toe is: de hulpverlener wordt op dit moment behandeld aan zijn verwonding.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Het is nog niet duidelijk of er aangifte is gedaan tegen de verdachte vanwege de steekwond.